«Нант» вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв «Ланс»

Сегодня, 1 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Франции между «Нантом» и «Лансом». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 28-й минуте Секо Фофана открыл счёт в матче. Через три минуты Анди Делор восстановил равенство на табло, реализовав пенальти. Во второй половине встречи Делор снова удачно пробил «с точки».
В другом четвертьфинальном матче «Лион» со счётом 2:1 обыграл «Гренобль». На выход в полуфинал также претендуют «Тулуза», «Марсель», «Родез» и «Анси».
Напомним, «Нант»является действующим обладателем Кубка Франции. Команда в четвёртый раз в истории выиграла данный трофей. Предпоследняя победа команды из Нанта в Кубке страны датируется сезоном-1999/2000.
- 1 марта 2023
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