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«Нант» вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв «Ланс»

«Нант» вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв «Ланс»
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Сегодня, 1 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Франции между «Нантом» и «Лансом». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 28-й минуте Секо Фофана открыл счёт в матче. Через три минуты Анди Делор восстановил равенство на табло, реализовав пенальти. Во второй половине встречи Делор снова удачно пробил «с точки».

В другом четвертьфинальном матче «Лион» со счётом 2:1 обыграл «Гренобль». На выход в полуфинал также претендуют «Тулуза», «Марсель», «Родез» и «Анси».

Напомним, «Нант»является действующим обладателем Кубка Франции. Команда в четвёртый раз в истории выиграла данный трофей. Предпоследняя победа команды из Нанта в Кубке страны датируется сезоном-1999/2000.

Кубок Франции. 1/4 финала
01 марта 2023, среда. 20:15 МСК
Нант
Нант
Окончен
2 : 1
Ланс
Ланс
0:1 Фофана – 28'   1:1 Делор – 31'   2:1 Делор – 59'
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