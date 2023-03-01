Стали известны все участники следующего этапа Кубка России по футболу

Завершились все матчи первого этапа четвертьфинала Пути регионов и четвертьфинальные противостояния Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В следующий раунд турнира вышли 12 команд.
В Пути РПЛ примут участие четыре команды, которые встретятся между собой в двух полуфиналах. Это клубы, одержавшие победы в своих двухматчевых противостояниях: «Спартак», ЦСКА, «Крылья Советов» и «Урал».
В Пути регионов сыграют четыре команды, прошедшие первый этап четвертьфинала сетки: «Зенит», «Ахмат», «Пари Нижний Новгород» и «Акрон». Каждая из них встретится с одним из клубов, не сумевшим пробиться в полуфинал Пути РПЛ: «Локомотивом», «Динамо», «Ростовом» и «Краснодаром».
Жеребьёвка пар полуфинала Пути РПЛ и второго этапа четвертьфинала Пути регионов состоится завтра, 2 марта. Начало церемонии запланировано на 14:30 мск.
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