Владимир Писарский признан лучшим игроком матча «Крыльев Советов» с «Динамо»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский был признан лучшим игроком матча с московским «Динамо» в ответном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1). Об этом сообщает официальный телеграм-канал турнира.

В прошедшем сегодня, 1 марта, матче Писарский отметился забитым мячом, отличившись с пенальти на 29-й минуте. Отметим, что в первой встрече противостояния с «Динамо» нападающий «Крыльев Советов» также отметился голом. Игры с московской командой стали для Писарского первыми в составе самарского клуба после перехода из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно.

Благодаря победе в двухматчевом противостоянии «Крылья Советов» смогли пробиться в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, «Динамо» отправилось во второй этап Пути регионов.