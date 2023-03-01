Вратарь «Динамо» Лещук: момент в конце матча с «Крыльями»? Мне надо было сразу бить

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук после ничейного исхода матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Крыльями Советов» (1:1), прокомментировал пропущенный гол с пенальти по ходу игры, а также момент в концовке встречи, когда вратарь имел возможность для опасного удара.

«Не хватило характера. Пенальти? Был близок, чтобы отбить. Не повезло, как и на сборах: все пенальти угадывал, но не отбивал. Здесь — такая же ситуация.

Момент в конце матча? Мне надо было не думать и сразу бить с разворота. Было много игроков: игроки «Крыльев» сначала выбили мяч из-под левой, а потом из из-под правой ноги. Непривычная позиция для меня», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.