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Лещук: ну попадёт «Динамо» на «Зенит» в КР. Выиграем — хорошо, нет — будем тренироваться

Лещук: ну попадёт «Динамо» на «Зенит» в КР. Выиграем — хорошо, нет — будем тренироваться
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что бело-голубые не боятся встретиться с «Зенитом» в четвертьфинале Фонбет Кубка России в Пути регионов.

«Ну попадём на «Зенит» в Кубке. Выиграем — хорошо, нет — будем больше тренироваться. Какая разница, с кем играть? Либо сейчас на них попадём, либо позже», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В первой встрече команда Славиши Йокановича проиграла «Крыльям Советов» со счётом 1:2, так что после 1:1 дома по сумме двух встреч бело-голубые уступили подопечным Игоря Осинькина с общим счётом 2:3. В полуфинал Пути РПЛ прошли самарцы, а москвичи продолжат выступление в Пути регионов.

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