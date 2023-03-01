Анчелотти прокомментировал победы Месси, Мартинеса и Скалони в голосовании The Best FIFA

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о голосовании The Best FIFA, по итогам которой нападающий Лионель Месси был признан лучшим игроком года.

«Это не слишком важно. На итоги этой награды во многом повлиял чемпионат мира. Если Аргентина стала заслуженным чемпионом мира, то это нормально, что Месси, Мартинес и Скалони выиграли свои индивидуальные награды. Я лично поздравлю их с этим. Я не могу выбрать трёх моих фаворитов, потому что у меня конфликт интересов, так как все они из «Реала», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

Также по итогам церемонии голкипер Эмилиано Мартинес получил приз лучшему вратарю, а наставник сборной Аргентины Лионель Скалони награду лучшему тренеру. На последнюю также претендовал и Карло Анчелотти.

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