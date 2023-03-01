Игрок «Ростова» Прохин: гегемония «Зенита» — плюс для российского футбола
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Защитник «Ростова» Данила Прохин заявил, что гегемония санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге идёт на пользу футболу России, так как мотивирует другие команды обыгрывать сине-бело-голубых.
«Почему бы «Ростову» не побороться за чемпионство? Вдруг у «Зенита» начнётся неудачная серия. На самом деле их гегемония — плюс для российского футбола. Так их втройне приятнее обыгрывать. А мне как воспитаннику даже в пять раз приятнее», — приводит слова Прохина Sport24.
«Зенит» становился чемпионом России на протяжении четырёх последних сезонов. В текущем розыгрыше РПЛ петербуржцы также лидируют в чемпионате, набрав 42 очка за 17 матчей. «Ростов» расположился на третьем месте, уступая «Зениту» семь очков.
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