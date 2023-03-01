Защитник «Динамо» Даса высказался о вылете из верхней сетки Кубка России

Центральный защитник московского «Динамо» Эли Даса прокомментировал ничейный исход ответного матча с «Крыльями Советов» (1:1) в 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ и вылет по итогам двух встреч в Путь регионов.

«Если мы не можем победить хотя бы в одном матче, то не можем пройти в следующий раунд. Верю, что покажем свой лучший футбол в нижней сетке.

Поймите, это футбол: иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Что касается чемпионата, [то мы] хорошо поработали на сборах. Мы готовы к возобновлению чемпионата», — передаёт слова Дасы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Помимо «Динамо», в Путь регионов также вылетели «Краснодар», «Ростов» и «Локомотив». В Пути регионов с ними встретятся «Зенит», «Ахмат», «Пари НН» и «Акрон». Жеребьёвка следующего этапа Кубка России состоится завтра, 2 марта. Начало — в 14:30 мск.