Писарский опроверг слухи, что ему предлагали сменить гражданство ради выступления в Европе

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский ответил на вопрос, предлагали ли ему сменить гражданство для перехода в один из европейских клубов.

«Я мог уехать в Европу, но надо было сменить гражданство? Не было такого», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионат» Илья Никульников.

Сегодня, 1 марта, завершился ответный матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Крылья Советов» сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1). С общим счётом 3:2 самарский клуб вышел в полуфинал Пути РПЛ, а «Динамо» вылетело в Путь регионов. Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в двух встречах забил два гола.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги, когда снова встретятся с московским «Динамо». Игра пройдёт в воскресенье, 5 марта, начало в 14:00 мск.