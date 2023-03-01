Писарский опроверг слухи, что ему предлагали сменить гражданство ради выступления в Европе

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский ответил на вопрос, предлагали ли ему сменить гражданство для перехода в один из европейских клубов.
«Я мог уехать в Европу, но надо было сменить гражданство? Не было такого», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионат» Илья Никульников.
Сегодня, 1 марта, завершился ответный матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Крылья Советов» сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1). С общим счётом 3:2 самарский клуб вышел в полуфинал Пути РПЛ, а «Динамо» вылетело в Путь регионов. Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в двух встречах забил два гола.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги, когда снова встретятся с московским «Динамо». Игра пройдёт в воскресенье, 5 марта, начало в 14:00 мск.
- 2 марта 2023
-
00:24
-
00:18
-
00:07
- 1 марта 2023
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:35
-
23:35
-
23:30
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:06
-
23:04
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:33
-
22:28
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:12
-
22:11
-
22:03
-
22:00
-
21:40
-
21:39
-
21:38
-
21:24