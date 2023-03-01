Владимир Писарский объяснил, почему у него нет новой мечты после попадания в РПЛ
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, почему у него нет новой мечты после попадания в Российскую Премьер-Лигу.
«Есть ли у меня новая мечта, раз теперь играю в РПЛ? Мне кажется, было бы наглостью ещё о чём-то мечтать. Я зарабатывал 20 тысяч и где только не работал… Жизнь меня потрепала. И зачем мне ещё что-то хотеть? Я сейчас стою перед вами — это кайф. Мне больше ничего не нужно», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионат» Илья Никульников.
27-летний Писарский впервые сыграл в высшем дивизионе чемпионата России только в текущем сезоне, пробившись в РПЛ из Первой лиги вместе с «Оренбургом», за который выступал до зимнего трансферного окна, когда перешёл в «Крылья Советов».
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