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«Челси» может пригласить тренера «Брайтона» Де Дзерби на смену Грэму Поттеру

«Челси» может пригласить тренера «Брайтона» Де Дзерби на смену Грэму Поттеру
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«Челси» может снова обратиться к «Брайтону» для подписания главного тренера. Как сообщает Football Insider, руководство лондонского клуба нацелились на нынешнего наставника «чаек» Роберто Де Дзерби.

При этом о приглашении Де Дзерби раздумывают и другие клубы. Кроме «Челси», к наставнику «Брайтона» присматриваются «Тоттенхэм» и «Милан». В данный момент его «чайки» находятся на восьмом месте турнирной таблицы Премьер-лиги (35 очков).

Поиск возможного кандидата на пост тренера «Челси» во многом объясняется плачевными результатами Грэма Поттера у руля клуба. В последних семи играх клуб одержал только одну победу и на данный момент занимает 10-е место английского чемпионата (31 очко). Напомним, Грэм Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года, покинув «Брайтон», которым руководил с 2019 года.

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