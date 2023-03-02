«Осасуна» минимально обыграла «Атлетик» в первом матче полуфинала Кубка Испании
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Сегодня, 2 марта, завершился первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Осасуна» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча прошла на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил крайний нападающий «Осасуны» Эз Абде, точный пас на него отдал полузащитник Мой Гомес. Ответная игра между клубами состоится через месяц — 4 апреля команды встретятся в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».
Одна из команд в финале за трофей сыграет с победителем пары «Реал» — «Барселона». Первый матч пройдёт 2 марта в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», а ответный матч состоится 5 апреля на «Камп Ноу».
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