Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Англии

Сразу после завершения матчей 1/8 финала Кубка Англии состоялась жеребьёвка следующей стадии, четвертьфинала турнира.

По итогам церемонии определились четыре пары следующей стадии турнира.

Кубок Англии. Жеребьёвка 1/4 финала

«Манчестер Сити» — «Бёрнли» (Д2)

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

«Брайтон» — «Гримсби» (Д4)

«Шеффилд Юнайтед» (Д2) — «Блэкбёрн» (Д2).

Матчи четвертьфинальной стадии Кубка Англии пройдут 18 и 19 марта.

Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль». Мерсисайдцы в нынешнем розыгрыше турнира покинули его екщё на стадии третьего раунда, уступив «Брайтону». Что касается финалистов прошлогоднего розыгрыша, «Челси», то лондонский клуб покинул соревнования на той же стадии, уступив «Манчестер Сити».