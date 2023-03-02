Смолов хватался за голову, Писарский извинялся перед трибунами. Фото с матча «Динамо» — КС

Вчера, 1 марта, московское “Динамо” принимало самарские “Крылья Советов” в ответном матче ¼ финала Фонбет Кубка России. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась вничью со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 29-й минуте матча благодаря точному удару форварда Владимира Писарского. Полузащитник “Динамо” Ярослав Гладышев сравнял счёт на 75-й минуте.

В первом матче победу со счетом 2:1 одержали “Крылья Советов”. Таким образом, по сумме двух встреч москвичи уступили со счетом 2:3. Команда Славиши Йокановича продолжит выступление в Пути регионов, а в полуфинал Пути РПЛ прошли “Крылья Советов”.

«Сегодня не получилось выиграть с нужным счётом. В первом тайме не хватало концентрации — игроки выпадали. Во втором собрались, но, к сожалению, не хватило. Нужно было играть концентрированнее и в первом матче, и в начале второго. Сами виноваты. Переходим в нижнюю часть турнира», — сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.