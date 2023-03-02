Артета прокомментировал крупную победу «Арсенала» в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче АПЛ с «Эвертоном» (4:0).

«Я доволен победой и тем, как мы играли после первых 25 минут матча. В начале встречи у нас были сложности, потому что играть против „Эвертона“ всегда трудно. Но стоило нам забить первый мяч, и игра раскрылась. нам нужна была магия и Сака дал нам её. После этого мы прибавили и заслужили эту победу.

Из-за вертикальной игры «Эвертона» и их подборов мяча недостаточно иметь небольшоне преимущество в счёте. Однако во втором тайме мы смогли сыграть уверенно и вполне могли забить больше. Я рад видеть, что команда играет именно так, как хочется. Я рад тому, что игроки демонстрируют зрелость и качество игры", — приводит слова Артеты BBC.