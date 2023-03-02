Тренер «Тоттенхэма» извинился перед болельщиками за вылет из Кубка Англии

Тренер «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини извинился перед фанатами за вылет из Кубка Англии после поражения от «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

«Когда ты не добиваешься победы в таких матчах, что-то пошло не так. Что-то было не идеально. Сегодня нам не хватило энергии, чтобы поставить соперника в сложное положение. У нас были возможности забить самим, но теперь нам придётся анализировать пропущенный гол. Замены дали нужный импульс, однако нам над многим нужно работать. Мне остаётся лишь извиниться перед фанатами за такое выступление, они точно заслжуивают лучшего», — рпиводит слова Стеллини BBC.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 45 очков после 25 матчей. Лидирует в высшем английском дивизионе «Арсенал» (57). Игры 1/8 финала Кубка Англии прошли в период с 27 февраля по 2 марта. Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль».