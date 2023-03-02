Угаров: Дзюба должен был упасть в ноги «Зениту» и подписать контракт на любых условиях

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал слова форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы, который выразил недовольством большим количеством бразильцев в питерском клубе.

«Считаю, что это некрасиво действующему футболисту обсуждать другую команду. Мне кажется, что это неправильно. Насколько я помню, в прошлом сезоне, когда Дзюба играл в «Зените», количество иностранцев было таким же. Какая разница между Ловреном и Ренаном? В том, что один — бразилец, а другой — хорват? Почему Дзюба лезет в другую команду, в которой играл достаточно большое количество времени? Благодаря «Зениту» Дзюба стал из себя что-то представлять.

Дзюба может подтвердить свои слова только тем, что он полгода нигде не играл и никому не был нужен. Это факт. Его взяла команда, которая находится в зоне вылета. То же самое, когда его брали Томск, Тула. И сейчас «Локомотив». Если Дзюба в таком порядке, почему он не играет в «Спартаке» или «Динамо»? Почему он не заиграл в Турции? Дзюба должен был упасть в ноги «Зениту» и подписать контракт на любых условиях, если он что-то хотел. Считаю, что Дзюба должен закрыть свой рот и принести какую-то пользу «Локомотиву». И не лезть в дела другого клуба, к которому он уже не имеет никакого отношения», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета.