Экс-тренер ЦСКА: армейцам нужен футболист, как Вагнер Лав

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру армейцев в двух матчах 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Краснодара».

«ЦСКА оставил положительное впечатление в двух кубковых матчах. Единственное, во второй игре показалось, что команда берегла счет, играли более сдержанно. Футболисты показывали не те скорости.

Игра атакующих футболистов? В этом и есть весь нюанс. Хотелось бы усиление в атакующую линию, например, футболиста по типу Вагнера Лава. Надеюсь, Чалов уже повеселел и будет забивать дальше.

На какое мето может претендовать ЦСКА? Не буду сейчас загадывать. Мы еще не все команды видели. Никто не знает, в каком состоянии клубы. Игры все покажут", — приводит слова Чанова «РБ Спорт».