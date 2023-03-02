Экс-тренер ЦСКА: армейцам нужен футболист, как Вагнер Лав
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру армейцев в двух матчах 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Краснодара».
«ЦСКА оставил положительное впечатление в двух кубковых матчах. Единственное, во второй игре показалось, что команда берегла счет, играли более сдержанно. Футболисты показывали не те скорости.
Игра атакующих футболистов? В этом и есть весь нюанс. Хотелось бы усиление в атакующую линию, например, футболиста по типу Вагнера Лава. Надеюсь, Чалов уже повеселел и будет забивать дальше.
На какое мето может претендовать ЦСКА? Не буду сейчас загадывать. Мы еще не все команды видели. Никто не знает, в каком состоянии клубы. Игры все покажут", — приводит слова Чанова «РБ Спорт».
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