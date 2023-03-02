Артета рассказал о важности Зинченко для «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об украинском защитнике Александре Зинченко после победы в перенесенном матче седьмого тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (4:0). В этой встрече Зинченко отметился результативной передачей.

«Вот почему мы привезли Зинченко сюда, потому что он привносит в команду что-то новое. Его менталитет и способность делать определённые вещи позволяют нам быть непредсказуемыми и создавать много угроз каждый раз, когда мы владеем мячом», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В нынешнем сезона чемпионата Англии Зинченко принял участие в 18 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол и результативную передачу.

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