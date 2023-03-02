Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави сомневался в мотивации Левандовского перед матчами с «Манчестер Юнайтед» в ЛЕ

Хави сомневался в мотивации Левандовского перед матчами с «Манчестер Юнайтед» в ЛЕ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави сомневался в мотивации нападающего Роберта Левандовского перед матчами с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, сообщает Daily Mail.

Сообщается, специалист беспокоился о мотивации форварда перед матчем с «Манчестер Юнайтед» и спрашивал совета у бывшего партнера по сборной Испании, а ныне голкипера «Вильярреала» Пепе Рейны, как можно мотивировать Левандовского.

Напомним, первая игра завершилась вничью со счётом 2:2. В ответном матче «Барселона» уступила «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прошёл в следующий раунд Лиги Европы, а «Барселона» завершила участие в турнире.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл 31 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и сделал 6 результативных передач.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023