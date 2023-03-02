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Хави сомневался в мотивации Левандовского перед матчами с «Манчестер Юнайтед» в ЛЕ

Главный тренер «Барселоны» Хави сомневался в мотивации нападающего Роберта Левандовского перед матчами с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, сообщает Daily Mail.

Сообщается, специалист беспокоился о мотивации форварда перед матчем с «Манчестер Юнайтед» и спрашивал совета у бывшего партнера по сборной Испании, а ныне голкипера «Вильярреала» Пепе Рейны, как можно мотивировать Левандовского.

Напомним, первая игра завершилась вничью со счётом 2:2. В ответном матче «Барселона» уступила «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прошёл в следующий раунд Лиги Европы, а «Барселона» завершила участие в турнире.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл 31 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и сделал 6 результативных передач.