Хави сомневался в мотивации Левандовского перед матчами с «Манчестер Юнайтед» в ЛЕ

Главный тренер «Барселоны» Хави сомневался в мотивации нападающего Роберта Левандовского перед матчами с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, сообщает Daily Mail.
Сообщается, специалист беспокоился о мотивации форварда перед матчем с «Манчестер Юнайтед» и спрашивал совета у бывшего партнера по сборной Испании, а ныне голкипера «Вильярреала» Пепе Рейны, как можно мотивировать Левандовского.
Напомним, первая игра завершилась вничью со счётом 2:2. В ответном матче «Барселона» уступила «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прошёл в следующий раунд Лиги Европы, а «Барселона» завершила участие в турнире.
В нынешнем сезоне Левандовски провёл 31 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и сделал 6 результативных передач.
- 2 марта 2023
-
04:48
-
04:39
-
04:02
-
03:43
-
03:29
-
03:04
-
02:48
-
02:44
-
02:40
-
02:37
-
02:25
-
02:07
-
01:41
-
01:17
-
01:14
-
00:54
-
00:52
-
00:52
-
00:41
-
00:39
-
00:31
-
00:24
-
00:18
-
00:07
- 1 марта 2023
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:35
-
23:35
-
23:30
-
23:27
-
23:24