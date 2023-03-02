Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы про бразильцев в «Зените»

Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, который ранее сказал, что петербургская команда превращается в бразильский клуб.

«Зенит» превращается в бразильский клуб? Это мнение Дзюбы. Мне кажется, у Дзюбы были нормальные отношения с Малкомом и Клаудиньо. Бразильские футболисты лучше Дзюбы? Я не могу так сказать. Дзюба — отличный игрок, он является великим идолом российского футбола», — приводит слова Гарсии Metaratings.

Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до лета. В нынешнем сезоне Дзюба провёл два матча за «железнодорожников» и не отметился результативными действиями.