Канчельскис оценил шансы Дзюбы уехать в Европу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о российском нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Да, у Артема возраст уже влияет на его карьеру и вряд ли кто-то из Европы сделает ему сейчас предложение. Но все равно маленький процент есть, что Дзюба даже сейчас может уехать играть в Европу. Но это только разговоры, я тоже мог уехать в «Барселону» и можно было бы рассуждать, что тогда бы произошло. Надо смотреть на конкретные предложения – если они есть, если футболист там будет играть, тогда надо уезжать. Раньше же наши ребята неплохо себя проявляли в Европе, я говорю про Мостового, Шалимова, Онопко и других», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. До этого футболист защищал цвета турецкого «Адана Демирспор».