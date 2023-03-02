Футболист «Ростова» Прохин описал Валерия Карпина тремя словами

Защитник «Ростова» Данила Прохин поделился мнением о главном тренере дончан и сборной России Валерии Карпине. Прохина попросили описать Карпина тремя словами.

«Мотивация, характер, неуступчивость», — приводит слова Прохина Sport24.

Ранее «Ростов» и «Урал» играли ответный матч Фонбет Кубка России (Пути РПЛ). Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Победу одержали хозяева – 2:1.

Первый матч состоялся 22 февраля. Команды не сумели выявить победителя. На шестой минуте уральцев вывел вперёд Алексей Каштанов, который реализовал пенальти, а во второй половине встречи Николай Комличенко забил ответный мяч ростовчан – 1:1. Таким образом, «Урал» пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Команда Валерия Карпина продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.