Футболист «Ростова» Прохин описал Валерия Карпина тремя словами

Защитник «Ростова» Данила Прохин поделился мнением о главном тренере дончан и сборной России Валерии Карпине. Прохина попросили описать Карпина тремя словами.
«Мотивация, характер, неуступчивость», — приводит слова Прохина Sport24.
Ранее «Ростов» и «Урал» играли ответный матч Фонбет Кубка России (Пути РПЛ). Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Победу одержали хозяева – 2:1.
Первый матч состоялся 22 февраля. Команды не сумели выявить победителя. На шестой минуте уральцев вывел вперёд Алексей Каштанов, который реализовал пенальти, а во второй половине встречи Николай Комличенко забил ответный мяч ростовчан – 1:1. Таким образом, «Урал» пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Команда Валерия Карпина продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.
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