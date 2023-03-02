Каряка: Писарский может заинтересовать ЦСКА

Бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о матче 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ между московским «Динамо» и самарцами.
«Да, «Крылья» вышли следующий раунд Кубка России, но у «Динамо» все равно остаются шансы побороться за трофей. Сегодня была очень интересная игра, «бело-голубые» неплохо начали, создали несколько хороших моментов, но самарцы тоже не отсиживались в обороне, заработали пенальти, забили и потом больше играли по счету.
Хочется отметить игру Писарского. Он забил в двух матчах, плюс на сборах себя неплохо проявлял. Он хорошо заменил ушедших футболистов группы атаки «Крыльев», это хорошее приобретение. Если Владимир продолжит также дальше забивать, то топ-клубы весной более настойчиво будут проявлять к нему интерес. Сергеев также забивал за самарцев, потом попал в «Зенит», поэтому, может быть, следующий клуб Писарского будет из Петербурга. Также Владимиром может заинтересоваться ЦСКА, тем более у «армейцев» сейчас проблемы с форвардом», – приводит слова Каряки Metaratings.
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