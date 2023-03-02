Прохин рассказал, как объяснялся перед Семаком из-за того, что проспал тренировку

Российский защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал о том, что однажды проспал тренировку в «Зените».
«Просыпал тренировку? Да. Причём я вообще не понял, как это произошло. Я не играл в комп допоздна, не гулял. Лёг спать до 12. Всегда так ложусь: восемь часов сна мне достаточно. Просыпаюсь, смотрю на время, а тренировка уже закончилась. Был в шоке! Беру в руки телефон, смотрю: там сообщения от второго тренера, пропущенные звонки. Сразу перезвонил ему. Врать не стал — признался, что проспал. Он посоветовал позвонить Семаку. Самое плохое, что это была тренировка накануне матча со «Спартаком».
Я позвонил, Богданыч объяснил, что такое поведение ни в какие ворота не лезет. Да я и сам это понимал. Он сказал, что решит вечером, попаду ли я в заявку на матч или нет. Попал в итоге», – приводит слова Прохина Sport24.
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