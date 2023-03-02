Радченко — о словах Дзюбы: серьёзно не надо к ним относиться, Артём большой шутник

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал вчерашнее заявление нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы о петербургском клубе.
«Мы все знаем Артёма Дзюбу. Он большой шутник, душа компании. Серьёзно к его таким выражениям не стоит относиться», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».
Напомним, в интервью журналисту Нобелю Арустамяну Дзюба сказал следующее про «Зенит»: «Не хотел уже оставаться в «Зените». Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Или Сан-Паулу. Сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян».
Артём Дзюба перешёл в «Локомотив» зимой на правах свободного агента. Дзюба уже успел сыграть за московский клуб два матча в нынешнем розыгрыше Кубка России, но голевыми действиями не отметился.
- 2 марта 2023
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