Радченко — о словах Дзюбы: серьёзно не надо к ним относиться, Артём большой шутник

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал вчерашнее заявление нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы о петербургском клубе.

«Мы все знаем Артёма Дзюбу. Он большой шутник, душа компании. Серьёзно к его таким выражениям не стоит относиться», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Напомним, в интервью журналисту Нобелю Арустамяну Дзюба сказал следующее про «Зенит»: «Не хотел уже оставаться в «Зените». Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Или Сан-Паулу. Сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян».

Артём Дзюба перешёл в «Локомотив» зимой на правах свободного агента. Дзюба уже успел сыграть за московский клуб два матча в нынешнем розыгрыше Кубка России, но голевыми действиями не отметился.