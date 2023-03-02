Игорь Черевченко: не считаю «Истиклол» шагом назад для себя, ЛЧ Азии — интересный вызов

Новоиспечённый главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко рассказал, как оказался в таджикистанском футболе, и поделился мнением об уровне азиатских команд.

«Почему выбрал именно «Истиклол»? У меня в Таджикистане хорошие отношения с местной федерацией футбола и с руководством «Истиклола». Плюс команда участвует в азиатской Лиге чемпионов – это тоже интересный вызов.

Считаю ли я это шагом назад? Нет, для себя не считаю.

Как у меня сейчас дела? Всё хорошо, только приехали со сборов. Сделали всё, чтобы было запланировано. Готовимся к сезону.

Как мне «Истиклол»? Нормальный клуб, хорошие футболисты, выполняют все требования тренерского штаба. Всё хорошо.

Сравним ли уровень футбола с чемпионатом России? Пока рано судить. У нас были только товарищеские игры. Плюс прошло только три недели, как команда собралась, у нас были игроки на просмотре. Поэтому рано делать выводы.

Как мне общий уровень футбола в Азии? Трудно судить. Сейчас можно смотреть только по игре «Зенита» с иранским «Сепаханом». Плюс на сборах российские команды играли с азиатскими – было непросто. Впереди матч между сборными России и Ирана. Посмотрим, как сыграют, это интересная встреча», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».