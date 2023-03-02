Игорь Черевченко сообщил, что имел предложения от команд из Ирана и Саудовской Аравии

Новоиспечённый главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были прошедшей зимой.

«Были варианты и в России, и в странах дальнего зарубежья. Предлагали возглавить команды из Саудовской Аравии, Ирана», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Российский тренер был назначен в таджикистанский клуб в январе текущего года. До этого Черевченко с февраля 2022 года оставался без работы. Последним его клубом стали «Химки», в которых проработал неполных два сезона. В розыгрыше РПЛ сезона-2020/2021 помог «Химкам» занять восьмое место в таблице, что стало лучшим результатом для подмосковного клуба.

До «Химок» Игорь Черевченко был главным тренером таких клубов, как «Локомотив», «Балтика» и тульский «Арсенал.