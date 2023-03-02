Корниленко: пусть Писарский празднует голы как хочет — лишь бы были поводы праздновать

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал об адаптации в команде нападающего Владимира Писарского. По словам Корниленко, подстёгивать форварда не нужно, ведь у него есть футбольный голод и он хочет развиваться. Также функционер отреагировал на недавнее празднование гола в исполнении Писарского — форвард отпраздновал взятие ворот с дирижёрской палочкой.

«Собираются ли в «Крыльях» ограничивать Писарского в ярких празднованиях и акциях? Ни в коем случае. Я ничего не советую ему по этому поводу. Могу подсказать в каких-то игровых моментах, дать в неформальном разговоре взгляд со стороны. Пусть празднует, если ему нравится – лишь бы было побольше поводов праздновать.

Я не слышал, чтобы в раздевалке перед играми что-то не устраивало тренерский штаб. Поэтому в этом плане у нас всё нормально.

Нужно ли подстёгивать Писарского, чтобы не расслаблялся? Наоборот, обращаю внимание на его страсть, футбольный голод. Всё только начинается – это период, когда нужно идти и идти вперёд.

Мы пока готовимся к каждой игре, у нас есть свои задачи. Пока мы хотим, чтобы он как можно быстрее окончательно вписался в игровую модель команды. С каждой игрой становится всё лучше. Пусть он приносит клубу максимальную пользу своими голами в том числе», – приводит слова Корниленко Metaratings.

Напомним, Писарский перешёл в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года.