«Сан-Паулу» выступил с заявлением по поводу обвинения Педриньо в домашнем насилии

Бразильский «Сан-Паулу» выступил с заявлением по поводу обращения бывшей девушки футболиста клуба Педриньо в полицию о случае домашнего насилия.

«Мы узнали о заявлении в полиции против Педриньо в среду вечером, зарегистрированном Амандой Нуньес, его бывшей девушкой. Клуб с максимальным вниманием будет следить за расследованием, проводимым полицией и другими компетентными органами. «Сан-Паулу» никогда не будет мириться с какой-либо агрессией в отношении женщин и при надлежащем расследовании дела примет все необходимые меры», — заявили в клубе.

Ранее появилась информация, что Аманда Нуньес, экс-девушка Педриньо, написала заявление в полицию по поводу насилия со стороны игрока с нанесением телесных повреждений. Напомним, права на 23-летнего бразильца принадлежат «Локомотиву». За «Сан-Паулу» Педриньо играет на правах аренды.