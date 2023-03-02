Григорян — о возможной работе в «Кубани»: возглавить этот клуб — честь для любого тренера
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Бывший тренер «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Тамбова» и ряда других российских клубов Александр Григорян отреагировал на слухи о том, что он является кандидатом на пост наставника «Кубани». Специалист подчеркнул, что конкретного предложения пока что не получал, но возглавить команду было бы для него честью.
«Конкретного предложения не было, в «Кубани» есть главный тренер. Если поступит? Возглавить «Кубань» для любого тренера – честь. У команды боеспособный состав, чтобы решить вопрос сохранения прописки в лиге», – приводит слова Григоряна Metaratings.
Напомним, на данный момент «Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда Андрея Сосницкого набрала 19 очков в 20 турах.
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