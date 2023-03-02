Клопп назвал положительные стороны игры «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в перенесённом матче 7-го тура АПЛ.
«Знали, что это будет сложная игра, но мы контролировали её ход в течение длительных отрезков. Были некоторые моменты, даже скорее ситуации, где мы слишком торопились. «Ливерпуль» нашёл свой ритм во втором тайме. Нужно было лишь надёжно сыграть в обороне и продолжать создавать моменты в нападении.
В целом мы сегодня хорошо сыграли в защите – с высокой линией обороны, а также выигрывали в ключевых дуэлях. Алисону не пришлось совершать выдающихся сейвов, что хорошо. Диогу [Жота] был хорош в роли «десятки», полузащита выглядела единым целым. У нас был нокдаун в матче с «Реалом» – мы провели хороший первый тайм и очень плохо начали второй. Сегодня мы выглядели стабильнее, нужно продолжать так дальше.
Отменённый гол? Для ребят на поле это был чистый гол, но нужно сохранять концентрацию. Первый гол получился вымученным, а второй был прекрасен», – приводит слова Клоппа BBC.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:
- 2 марта 2023
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