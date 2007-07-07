"Торпедо" подало жалобу на судейство в матче с "Уралом"
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Московское «Торпедо» подало жалобу на неквалифицированное судейство в матче с «Уралом», в котором москвичи уступили со счётом 2:3. В этой встрече были удалены два игрока «Торпедо».
Кроме того, как сообщила газете «Спорт Репорт» пресс-атташе ФК «Урал» Марина Приймак, во время матча оператор ФК «Торпедо» нанёс физический вред работнику местной телекомпании. По данному инциденту должна быть сделана соответствующая запись в протоколе матча.
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