"Торпедо" подало жалобу на судейство в матче с "Уралом"

Московское «Торпедо» подало жалобу на неквалифицированное судейство в матче с «Уралом», в котором москвичи уступили со счётом 2:3. В этой встрече были удалены два игрока «Торпедо».

Кроме того, как сообщила газете «Спорт Репорт» пресс-атташе ФК «Урал» Марина Приймак, во время матча оператор ФК «Торпедо» нанёс физический вред работнику местной телекомпании. По данному инциденту должна быть сделана соответствующая запись в протоколе матча.