«МЮ» одержал 30-ю победу в 41-м матче сезона. Быстрее всего со времён Фергюсона

Вчера, 1 марта, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» в 1/8 финала Кубка Англии. Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершился со счётом 3:1. Эта победа стала уже 30-й для манкунианцев во всех турнирах текущего сезона. На достижение такого результата команде потребовался 41 матч, что является лучшим показателем со времён работы Алекса Фергюсона.

Только в сезонах-2006/2007 и 2012/2013 «Манчестер Юнайтед» одерживал 30 побед быстрее (после 40 матчей), в обоих сезонах командой руководил Фергюсон. Примечательно, что в обоих сезонах «МЮ» стал чемпионом Англии.

26 февраля «Манчестер Юнайтед» выиграл свой первый трофей под руководством Эрика тен Хага. В финале Кубка английской лиги манкунианцы обыграли «Ньюкасл» (2:0).