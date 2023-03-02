Хави: меня заводят поездки на «Сантьяго Бернабеу». Я бы с удовольствием вышел на поле

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ожидания от первого матча полуфинала Кубка Испании с мадридским «Реалом».
«Меня всегда заводят поездки на «Сантьяго Бернабеу». Я бы хотел играть и с удовольствием выйти на поле. Это прекрасное чувство, и именно поэтому я говорю своим игрокам, что они должны быть смелыми.
Мы в хорошей ситуации. У нас есть шанс выиграть титул. Это возможность отреагировать. Мы выйдем на поле, чтобы победить и показать свою индивидуальность», – приводит слова Хави Marca.
Встреча между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня, 2 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток — в 23:00 мск.
«Барселона» сенсационно проиграла «Альмерии» в гостевом матче:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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