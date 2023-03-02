«Всегда было ощущение, что мы сможем победить». Тен Хаг о камбэке в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями от победы своих подопечных над «Вест Хэмом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии. К 77-й минуте матча манкунианцы уступали со счётом 0:1, но смогли забить три мяча в оставшееся время.
«Это было непросто. После празднования нелегко вернуться к обычным делам, но мы нашли способ победить.
Больше всего понравилась стойкость этой команды и вера в то, что мы можем победить. Это проявление отличного характера, и не только на поле, но и на скамейке. Они поддерживают друг друга, заряжают друг друга и вместе создают нужный импульс. Надеюсь, что это продолжится, потому что нам нужен этот хороший дух.
Верил ли я в победу после пропущенного гола? У меня всегда было ощущение, что мы сможем победить. Это было видно по игре, по нашему хладнокровию — никакой паники! Нам немного не повезло с голом Каземиро, который отменили из-за офсайда, но затем мы нашли возможности забить ещё.
Мы избежали дополнительного времени, и это помогло сохранить форму команды. Я рад, что нам не нужно было играть ещё 30 минут, потому что через четыре дня нас ждет следующий матч. Мы идём от игры к игре и следующая — самая важная.
Поддержка трибун? Мы едины с нашими болельщиками, и мы вместе создаем эти победы. Но это должно начинаться с нас, команда должна демонстрировать энергию и доминировать в матчах. А стадион и наши болельщики преумножают эту энергию и возвращают её игрокам. Так что это имеет большое значение», — сказал тен Хаг на послематчевой пресс-конференции.
- 2 марта 2023
-
10:52
-
10:52
-
10:50
-
10:50
-
10:42
-
10:15
-
10:12
-
10:12
-
09:59
-
09:58
-
09:54
-
09:49
-
09:45
-
09:44
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:55
-
08:46
-
08:37
-
08:35
-
08:30
-
08:26
-
08:15
-
05:46
-
05:39
-
04:48
-
04:39
-
04:02
-
03:43
-
03:29
-
03:04
-
02:48
-
02:44
-
02:40