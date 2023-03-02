«Всегда было ощущение, что мы сможем победить». Тен Хаг о камбэке в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями от победы своих подопечных над «Вест Хэмом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии. К 77-й минуте матча манкунианцы уступали со счётом 0:1, но смогли забить три мяча в оставшееся время.

«Это было непросто. После празднования нелегко вернуться к обычным делам, но мы нашли способ победить.

Больше всего понравилась стойкость этой команды и вера в то, что мы можем победить. Это проявление отличного характера, и не только на поле, но и на скамейке. Они поддерживают друг друга, заряжают друг друга и вместе создают нужный импульс. Надеюсь, что это продолжится, потому что нам нужен этот хороший дух.

Верил ли я в победу после пропущенного гола? У меня всегда было ощущение, что мы сможем победить. Это было видно по игре, по нашему хладнокровию — никакой паники! Нам немного не повезло с голом Каземиро, который отменили из-за офсайда, но затем мы нашли возможности забить ещё.

Мы избежали дополнительного времени, и это помогло сохранить форму команды. Я рад, что нам не нужно было играть ещё 30 минут, потому что через четыре дня нас ждет следующий матч. Мы идём от игры к игре и следующая — самая важная.

Поддержка трибун? Мы едины с нашими болельщиками, и мы вместе создаем эти победы. Но это должно начинаться с нас, команда должна демонстрировать энергию и доминировать в матчах. А стадион и наши болельщики преумножают эту энергию и возвращают её игрокам. Так что это имеет большое значение», — сказал тен Хаг на послематчевой пресс-конференции.