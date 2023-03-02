Рахманович: россиянам слишком комфортно в РПЛ, уровень лиги упал. В Турции играть труднее

Боснийский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович высказался об уровне Российской Премьер-Лиги. Футболист сравнил чемпионаты России и Турции, а также предположил, почему уровень РПЛ упал. Ранее Рахманович выступал в составе «Коньяспора».

«Уровень РПЛ упал из-за ситуации в мире? Да-да, мне говорили. Политическая ситуация вынудила многих уехать из чемпионата России. А мне тут нравится. Хотя, на мой взгляд, в Турции чуть труднее. Темп игры там повыше, подинамичнее. В первую очередь, думаю, дело в большом количестве иностранцев. А уровень РПЛ в последние годы упал. Возможно, причина в том, что в России слишком много своих игроков. Точнее, им здесь слишком комфортно», — приводит слова Амара Рахмановича Sport24.