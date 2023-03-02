Кристиан Рамирес отреагировал на слухи о возможном уходе из «Краснодара»

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес отреагировал на слухи о возможном уходе из российского клуба. Ранее СМИ сообщали, что в услугах 28-летнего игрока заинтересованы два турецких клуба — они намерены подписать Рамиреса до 5 марта (именно в этот день в Турции закрывается зимнее трансферное окно).
«Я не могу сказать, что будет завтра, в конце сезона. Но сейчас я работаю в Краснодаре и думаю только об этом. Я семь лет в «Краснодаре». Я люблю эту команду и, конечно, хотел бы остаться здесь», — приводит слова Кристиана Рамиреса Metaratings.
Напомним, Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года. Он перебрался в Россию из венгерского «Ференцвароша». Эквадорец провёл за «быков» 170 матчей, забил три гола и отдал 12 результативных передач.
- 2 марта 2023
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