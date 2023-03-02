Шалимов: «Спартак» три раза выходил на меня — и давался отбой. Кто-то тормозил процесс

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал вероятность возглавить московский «Спартак». Во время игровой карьеры форвард выступал за красно-белых с 1986 по 1991 год.

«Верю, что когда-то возглавлю «Спартак»? Провокационный вопрос достаточно. Пойми, всё равно движение должно идти из клуба. Должно что-то происходить, чтобы эта тема вообще возникла. Может ли она возникнуть? Я не исключаю, честно скажу. Дальше надо встречаться, разговаривать. Ты говоришь своё видение, тебе ответное. И ты принимаешь решение. Соглашаешься или такой: «Нет, я не готов возглавить «Спартак». Давление серьёзное».

Сейчас что бы я ни сказал, будет вопрос: «А что ты выиграл?» Но это глупый вопрос. Что Романцев выиграл до того, как принял «Спартак», а потом взял девять чемпионств? Работал с «Красной Пресней» во Второй лиге, потом во Владикавказе в Первой. Всё. Этот вопрос — просто штамп. От него надо избавляться. Но чтобы этот разговор состоялся, должно много факторов сложиться. «Спартак» много кто тренировал, но только одно чемпионство за столько лет.

За всё время ни разу не обращались из клуба? Были моменты, но не как к главному тренеру. Звали помощником, звали в систему клуба, в «Спартак-2». Но каждый раз кто-то тормозил процесс изнутри. Сейчас, думаю, этих людей нет в «Спартаке». Поэтому смотрю вперёд с позитивом. Кто-то из команды Федуна тормозил процесс? Думаю, да. Но точно не знаю, доходила ли до него эта информация. Три раза выходили на меня — и три раза давался отбой. Это точно», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».