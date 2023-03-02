Игорь Шалимов выделил трёх лучших российских тренеров

Бывший главный тренер «Урала», «Ахмата» и «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о лучших российских специалистах, а также объяснил, почему они остаются невостребованными в Европе.

«Смотря что мы берём. Если результат, то Семак. Если по игре, по тому, как справляется с обстоятельствами, это Карпин. У «Ростова» ушли иностранцы, много молодых, команда ездит на поездах, но идут третьими в РПЛ. Если говорим про работу с молодыми, то Осинькин — лучший. «Крылья» сумасшедшие деньги зарабатывают с молодых ребят, которых он ещё с «Чертаново» воспитал.

Но опять же — я ни с кем из них, кроме Валерия Георгиевича [Карпина], не общался про футбол. В том числе ни с кем из иностранцев в РПЛ. Ни одной их тренировки не видел. Как они общаются с игроками, как гасят конфликты. Это важно для оценки тренера.

Почему в России нет тренеров уровня топ-клубов Европы? Потому что нас не зовут туда. Посмотри, сколько в Италии иностранных тренеров. Тот же Юрич уже давно в Италии. Считай, местный. Это не считается. А сколько в Германии? Там иностранцев не найдёшь — только «Бавария» себе позволяла такое.

Все стараются приглашать своих, в редких случаях — иностранцев. И чтобы попасть в этот ограниченный список, должны быть люди, которые начнут продвигать тебя там. Какой-то протеже, как у Слуцкого в Англии. Он же не просто так поехал, год учил английский, ходил на тренировки «Челси» — и потом принял «Халл». Там всё было подготовлено — возможно, в перспективе даже под «Челси». Ему помогал Абрамович. Могу ошибаться, но в любом случае в этом нет ничего обидного.

Если никто не подтолкнёт, ни один из наших тренеров не попадёт в топ-лигу. Невозможно это даже представить. В Европе никто не скажет: «О, Семак выиграл четыре чемпионата России. Сейчас возьмём его». Без агентов это нереально.

Думаю, у нас кризис не тренерской школы, а менеджерской. Тех, кто принимает решение — по селекции, по игрокам, по тренерам. Здесь, как мне кажется, больше проблема, а не в тренерских кадрах», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».