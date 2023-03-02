ЭСК: Иванов правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол на Миранчуке

Экспертно-судейская комиссия вынесла ряд решений по ответному матчу 1/4 финала Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2). Так, ЭСК признала, что арбитр Сергей Иванов правильно не назначил пенальти в ворота красно-белых за фол на Антоне Миранчуке, а также правильно назначил пенальти в ворота железнодорожников на 96-й минуте матча.

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» на 42-й минуте матча:

Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не усмотрело очевидного нарушения правил игры со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак-Москва» №82 Даниила Хлусевича в единоборстве с атакующим игроком команды «Локомотив» №11 Антоном Миранчуком в собственной штрафной площади, так как контакт в ногах между игроками, пытающимися играть в мяч и двигающимися в одном направлении, был незначительным и не повлиял на действия атакующего игрока, потерявшего баланс не от этого контакта с защитником, а от того, что он сделал движение в сторону защитника, пытаясь прикрыть мяч от него своим телом.

Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 90+6-й минуте матча:

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Локомотив» №30 Хермана Конти в собственной штрафной площади, по мнению большинства членов комиссии, являлся наказуемым, учитывая место контакта мяча в области кисти руки защитника, которая стелилась по газону и не находилась в опорном положении, что указывает на то, что рука неестественно увеличивала площадь его тела», — приводится текст решения ЭСК на сайте РФС.

Видеооразбор всех решений судьи в матче «Спартак» — «Локомотив» (4:2):

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»