Ломовицкий рассказал о причинах ухода из «Химок»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал, почему решил прервать аренду в «Химках» и вернуться в казанский клуб в минувшее зимнее трансферное окно.

«Это был тяжёлый и непростой период. Но я доволен, что вернулся в «Рубин». Меня здесь всё устраивает. Рад, что снова буду выступать за казанцев. Вернуться в «Рубин» — мое желание. Под конец года в «Химках» происходили такие вещи… Наверное, было слишком много негатива вокруг клуба. Чувствовал, что мне лучше вернуться в Казань.

Плюс, когда я приходил в «Химки», это была одна история — я шёл к Сергею Николаевичу Юрану. Но потом всё резко поменялось — вы и сами в курсе, что в последние полгода творилось в команде.

В «Химки» звал лично Юран? Да, Сергей Николаевич мне набрал — мы детально поговорили. Он сказал, в какой роли меня видит, какие требования будут. Юран сильно повлиял на моё решение уйти в «Химки». К тому же для меня это был хороший вариант с точки зрения локации, так как это Москва. Мне нужно было домой — появились семейные дела.

В какой момент осознал, что хочу покинуть «Химки»? Когда зарплату не платили полгода, а негатива становилось всё больше. В конце концов в клубе начал твориться какой-то сюрреализм», — приводит слова Ломовицкого «Спорт-экспресс».