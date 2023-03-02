Экс-гендиректор «Спартака» назвал футболиста команды, который удивляет его больше всех

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал итоги матчей команды с «Локомотивом» (1:0, 4:2) в рамках Фонбет Кубка России.

«Игры получились содержательными. Разные матчи, разные таймы. «Спартак» был сильнее, но и «Локомотив» не отсиживался сзади, а пытался создавать свою контригру. Я увидел нормальный футбол, который уже нельзя назвать весенним. Большой объём работы футболистов, команды играли в атаку, много борьбы… Судья дал возможность вести такую борьбу, не обращая порой внимание на мелкие фолы. И я считаю, что он правильно всё делал, потому что у нас пошла сейчас такая тенденция, когда игроки при малейшем касании начинают падать, изображая травму, и судья тут же свистит. А тут арбитр видел, что ничего особенного не произошло и игру не останавливал. Шесть голов, интересная концовка с пенальти, когда Промес бил три пенальти, перебивал. Для этой погоды поле было отличным, оно не мешало играть, показывать содержательный футбол.

Игра Игнатова? Миша прибавляет, причём прибавляет в движении. Обычно его хватало минут на 60. В этот раз Абаскаль дал ему 72 минуты? Может быть тренер почувствовал, что пора и поменять. Игнатов сыграл очень полезно, много вступал в отбор, не терял мяч. Забил гол. Это его игра. Когда он занимает более свободную позицию на поле, когда может отдать вразрез партнёру, становясь этаким свободным художником. Когда игра заставляет Игнатова больше двигаться без мяча – у него подчас что-о не получается. Не его. Мише нужен мяч.

Но больше остальных меня удивляет Пруцев, конечно. В хорошем плане? В очень хорошем. Сколько он двигается, сколько прессингует – это ужас. И слева, и справа, и в центре. Просто молодец! Бывают небольшие ошибки, но это частности… У нас нет сейчас такого игрока, который столько двигает. И не просто двигает, а старается всё делать вперёд, на половине поля соперника. Помогает, отбирает, отдаёт.

Внешне Пруцев остаётся в тени? Ну, вот его не хватило, не было в той зоне, из которой Миранчук забивал, что-то там наши не разобрались немного друг с другом. И пожалуйста… Такие голы не должны получать. И, конечно, надо помнить о концентрации. Только забили и тут же в ответ пропустили. Раз, второй… Так не должно быть. В принципе Абаскаль после матча об этом и сказал всё правильно", — цитирует Шавло Bobsoccer.