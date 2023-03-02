Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев прокомментировал выход в следующий раунд Кубка России

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал выход в полуфинал Пути РПЛ в рамках Фонбет Кубка России. Самарский клуб в 1/4 финала оказались сильнее московского «Динамо» (2:1, 1:1).

«Замечательные эмоции после прохода «Динамо». Готовились к двум матчам очень серьёзно. Выполнили все требования тренерского штаба — благодаря этому и прошли дальше.

Эмоционально отреагировал на пропущенный гол? Получился такой гол… Получили стандарт. Мы сфолили, когда это было не нужно, потому что Захарян уходил в аут. Получилась подача, вынос и какой-то рикошет от Солдатенкова. Мяч между ног ему пролетел, причём как-то застрял и в другую сторону от меня полетел. Поэтому так и отреагировал. Самое главное, что мы прошли дальше. После пропущенного гола мы могли два раза забить: у Шитова был момент и у Бейла», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.