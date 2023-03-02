У «Динамо» новый титульный спонсор. Клуб подписал контракт с букмекером на 3,5 млрд рублей

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о новом масштабном сотрудничестве. Клуб заключил контракт с букмекерской компанией BetBoom, которая стала новым титульным спонсором бело-голубых.
Отмечается, что соглашение подписано на 3,5 года и рассчитано на сумму более чем 3,5 млрд рублей. Заключение сделки прокомментировал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.
«Для «Динамо» 2023 год – это год столетия, поэтому у нашего клуба запланирована очень масштабная программа активаций, связанных с праздничной датой. Приятно, что эти планы мы будем реализовывать совместно с таким успешным брендом, как BetBoom − праздновать всегда хочется вместе с друзьями и единомышленниками.
Ещё во время переговоров мы почувствовали синергию, поняли, что на многие вещи смотрим одинаково − на стратегию и бренд-позиционирование, на выбор и работу с целевой аудиторией, на развитие футбола и спортивной культуры. Надеюсь, динамовским болельщикам понравятся совместные активации с новым сильным партнёром», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».
- 2 марта 2023
-
14:06
-
13:56
-
13:41
-
13:36
-
13:29
-
13:23
-
13:23
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:45
-
12:40
-
12:38
-
12:32
-
12:24
-
12:22
-
12:15
-
12:01
-
11:54
-
11:52
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:23
-
11:17
-
11:11
-
11:08
-
10:52
-
10:52
-
10:50
-
10:50
-
10:42
-
10:15
-
10:12