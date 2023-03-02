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У «Динамо» новый титульный спонсор. Клуб подписал контракт с букмекером на 3,5 млрд рублей

У «Динамо» новый титульный спонсор. Клуб подписал контракт с букмекером на 3,5 млрд рублей
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Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о новом масштабном сотрудничестве. Клуб заключил контракт с букмекерской компанией BetBoom, которая стала новым титульным спонсором бело-голубых.

Отмечается, что соглашение подписано на 3,5 года и рассчитано на сумму более чем 3,5 млрд рублей. Заключение сделки прокомментировал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Для «Динамо» 2023 год – это год столетия, поэтому у нашего клуба запланирована очень масштабная программа активаций, связанных с праздничной датой. Приятно, что эти планы мы будем реализовывать совместно с таким успешным брендом, как BetBoom − праздновать всегда хочется вместе с друзьями и единомышленниками.

Ещё во время переговоров мы почувствовали синергию, поняли, что на многие вещи смотрим одинаково − на стратегию и бренд-позиционирование, на выбор и работу с целевой аудиторией, на развитие футбола и спортивной культуры. Надеюсь, динамовским болельщикам понравятся совместные активации с новым сильным партнёром», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».

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