У «Динамо» новый титульный спонсор. Клуб подписал контракт с букмекером на 3,5 млрд рублей

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о новом масштабном сотрудничестве. Клуб заключил контракт с букмекерской компанией BetBoom, которая стала новым титульным спонсором бело-голубых.

Отмечается, что соглашение подписано на 3,5 года и рассчитано на сумму более чем 3,5 млрд рублей. Заключение сделки прокомментировал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Для «Динамо» 2023 год – это год столетия, поэтому у нашего клуба запланирована очень масштабная программа активаций, связанных с праздничной датой. Приятно, что эти планы мы будем реализовывать совместно с таким успешным брендом, как BetBoom − праздновать всегда хочется вместе с друзьями и единомышленниками.

Ещё во время переговоров мы почувствовали синергию, поняли, что на многие вещи смотрим одинаково − на стратегию и бренд-позиционирование, на выбор и работу с целевой аудиторией, на развитие футбола и спортивной культуры. Надеюсь, динамовским болельщикам понравятся совместные активации с новым сильным партнёром», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».