Пейчинович: Европа — топ-уровень. РФС не стоит спешить с переходом в Азию

Бывший защитник московского «Локомотива» и воронежского «Факела» Неманья Пейчинович высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«В самый популярный и современный футбол играют в Европе, из-за чего РФС лучше подождать возвращения в УЕФА. Надеюсь, что в следующем году Россию вернут в европейский и мировой футбол, но всё будет снова зависеть от развития ситуации на Украине.

На данный момент не знаю, целесообразно ли переходить РФС в Азию и будет ли это полезно российским игрокам и клубам. По количеству зрителей футбол в Азии, может, и популярнее — есть Китай и Эмираты, в которых есть богатые клубы с известными и качественными игроками. Да, многие европейские звёзды играют в азиатских клубах, но по качеству футбола Европа — топ, уровень там намного выше.

Если же у РФС не будет выгодных решений по поводу возвращения в УЕФА и они не захотят ждать, то можно войти в Азию, поиграть там, а после изменения обстановки вернуться обратно в Европу. Это уже будут политические решения, которые сейчас не стоит обсуждать», — приводит слова Пейчиновича Sport24.