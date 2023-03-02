Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов: Абаскаль не вызывает негатива, «Спартак» играет. Но всё быстро может поменяться

Шалимов: Абаскаль не вызывает негатива, «Спартак» играет. Но всё быстро может поменяться
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Игорь Шалимов оценил работу испанского специалиста Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Абаскаль удивил? Приехал ноунеймом, но даже отношение тренерской тусовки к нему поменялось? Да, поменялось. Он не вызывает негатива — ни своими интервью, ни поведением на бровке. Команда играет, коллектив есть. Но давайте посмотрим, полгода только прошло. У нас же всё очень быстро может поменяться. У «Спартака» была серия из трёх поражений в четырёх играх — если сейчас такая будет, можно и второе место потерять.

Футбол Абаскаля местами похож на тот, который мне близок, да. На предсезонном Кубке особенно. Осенью у них были проблемы с позиционной атакой. А на сборах прям напомнили спартаковский футбол: отдал ‑ открылся, короткие — средние передачи. Молодёжь в середине поля у них интересная, позволяет так играть.

Только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту» в этом сезоне. Остальные слишком далеко. «Ростов» вряд ли выдержит такой же темп», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Главные управленцы эпохи Федуна в «Спартаке». Что с ними стало? Главные управленцы эпохи Федуна в «Спартаке». Что с ними стало?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023