Магуайр — о победе над «Вест Хэмом»: пропустили лёгкий гол, но хорошо среагировали

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о победе над «Вест Хэмом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«В первом тайме мы сами себе создали проблемы, затем пропустили лёгкий гол, но не потеряли веру в себя, хорошо среагировали.

Все лучшие команды всегда верят в себя, не хочу сказать, что мы уже лучшая, впереди ещё много работы, но у нас такая философия», — приводит слова Магуайра ВВС.

«Манчестер Юнайтед» уступал «Вест Хэму» к 77-й минуте матча со счётом 0:1, но сумел забить три мяча в оставшееся время.

Магуайр, которому 5 марта исполнится 30 лет, в текущем сезоне провёл 21 матч в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отметился результативными действиями и записал на свой счёт семь жёлтых карточек.