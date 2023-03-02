Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Магуайр — о победе над «Вест Хэмом»: пропустили лёгкий гол, но хорошо среагировали

Магуайр — о победе над «Вест Хэмом»: пропустили лёгкий гол, но хорошо среагировали
Комментарии

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о победе над «Вест Хэмом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«В первом тайме мы сами себе создали проблемы, затем пропустили лёгкий гол, но не потеряли веру в себя, хорошо среагировали.

Все лучшие команды всегда верят в себя, не хочу сказать, что мы уже лучшая, впереди ещё много работы, но у нас такая философия», — приводит слова Магуайра ВВС.

«Манчестер Юнайтед» уступал «Вест Хэму» к 77-й минуте матча со счётом 0:1, но сумел забить три мяча в оставшееся время.

Магуайр, которому 5 марта исполнится 30 лет, в текущем сезоне провёл 21 матч в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отметился результативными действиями и записал на свой счёт семь жёлтых карточек.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023