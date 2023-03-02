Вратарь «Крыльев» Ломаев: хотел бы сыграть со «Спартаком» в КР — будут интересные матчи

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, с кем хотел бы сыграть на стадии 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) сезона-2022/2023. Также Ломаев поделился мнением, кого считает «тёмной лошадкой» турнира.

«С кем хочу сыграть дальше? «Урал», наверное, это тёмная лошадка. Но я бы хотел сыграть со «Спартаком».

Поквитаться за 5:2? Нет. Просто в «Спартаке» много друзей играет. Команда, которая играет в открытый футбол. Против них будут интересные матчи», — сказал Иван Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в стадию 1/2 финала Пути РПЛ прошли «Спартак», «Урал», ЦСКА и «Крылья Советов». Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов сыграют «Ахмат», «Акрон», «Зенит», «Пари НН», «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Динамо».