Агент Кварацхелии: Хвиче всё нравится в «Наполи». Он не перейдёт в другой итальянский клуб

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о будущем игрока.

«Хвиче всё нравится в «Наполи», на данный момент нет никаких разговоров с клубами. Ни в какую другую итальянскую команду он не перейдёт. Я разговаривал с Хвичей, и он мне признался: «Мамука, я не буду играть в другой итальянской команде, кроме «Наполи». Не знаю, что будет через 10-15 лет, может быть, «Интер» позвонит ему и он захочет туда, но на сегодняшний момент он не хочет. В Италии для него есть только Неаполь.

Мы с его отцом болеем за «Барселону», но Квара любит «Реал». Если бы я увидел его в футболке «Барсы», я был бы очень счастлив, но он болеет за «Реал», — сказал Джугели в видео на YouTube-канале GeoTeam.

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»: